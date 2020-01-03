Після повідомлень на "гарячу лінію" закрили ще 15 нелегальних гральних закладів

За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019 року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Наш уряд має чітку мету - побороти нелегальні "чорні" та "сірі" ринки, які шкодять економіці України. Це вкрай необхідно для її зростання та розвитку", - написав він.

Голова уряду нагадав, що дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 безкоштовні. Щоб повідомити про нелегальний гральний заклад, потрібно обрати категорію #5.

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"Грають вони – виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес



Нагадаємо:

Очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив, що гральні заклади "почали піднімати голову" після їх нещодавнього закриття та повідомив, що можливий повтор рейду по нелегальних казино.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав громадян повідомляти на урядову гарячу лінію 1545 чи в соцмережах, якщо їм відомо про роботу нелегальних гральних закладів.

19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований урядовий законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Того ж дня поліція повідомила, що закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Служба безпеки України повідомила, що оперативники провели 57 одночасних обшуків у "злачних місцях", які діяли під прикриттям правоохоронців.

Поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом. Створили 715 мобільних груп правоохоронців.

Економічна правда