У НБУ назвали олігархів, банки яких найбільше заборгували за кредитами
Найбільшими боржниками за кредитами рефінансування, які видав Національний банк, є банки олігархів Олега Бахматюка та Дмира Фірташа.
Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.
Зазначається, що станом на початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ - близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.
Майже чверть цього боргу - заборгованість банків Бахматюка.
"Його два банки: "ВіЕйБі Банк" та банк "Фінансова ініціатива" заборгували НБУ 10,6 млрд грн.
Заборгованість інших банків перед НБУ менша: банк "Надра" Дмитра Фірташа – 10,4 млрд грн; банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго – 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Миколи Лагуна – 5,8 млрд грн; "Імексбанк" Леоніда Клімова – 3,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Заборгованість Приватбанку за погашення, за яке поручився Ігор Коломойський, - 7,7 млрд грн.
"Але наголошуємо – це заборгованість виключно перед Національним банком. Загальна заборгованість деяких з цих осіб перед кредиторами та державою значно більша", - заявили в НБУ.
З метою стягнення боргів Нацбанк подає судові позови проти власників збанкрутілих банків.
Зокрема, проти Коломойського та його компаній подали більше 140 позовів, проти Бахматюка та його компаній - більше 50, проти Жеваго і його компаній - 30, проти Лагуна і його компаній - 10, проти Клімова і його компаній - 7.
"Однак більшість цих судових процесів тягнуться роками. Навіть якщо Національний банк отримує рішення на свою користь, ці особи всіляко перешкоджають виконанню рішення судів, а реалізація активів Державною виконавчою службою відбувається повільно", - зазначили у НБУ.
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Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.
В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.
Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.
Економічна правда
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