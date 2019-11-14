У НБУ назвали олігархів, банки яких найбільше заборгували за кредитами

Найбільшими боржниками за кредитами рефінансування, які видав Національний банк, є банки олігархів Олега Бахматюка та Дмира Фірташа.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

Зазначається, що станом на початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ - близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.

Майже чверть цього боргу - заборгованість банків Бахматюка.

"Його два банки: "ВіЕйБі Банк" та банк "Фінансова ініціатива" заборгували НБУ 10,6 млрд грн.

Заборгованість інших банків перед НБУ менша: банк "Надра" Дмитра Фірташа – 10,4 млрд грн; банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго – 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Миколи Лагуна – 5,8 млрд грн; "Імексбанк" Леоніда Клімова – 3,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Заборгованість Приватбанку за погашення, за яке поручився Ігор Коломойський, - 7,7 млрд грн.