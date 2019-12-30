Макогон заявив про завершення переговорного марафону з "Газпромом"

Україна та РФ у понеділок завершили чотириденний переговорний марафон у Відні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

"Сьогодні о 5:28 ранку завершили практично цілодобовий чотириденний переговорний марафон із "Газпромом" у Відні", - заявив Макогон.

"Уже лечу до Брюсселя для вирішення іншого важливого завдання - своєчасного укладення міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - написав він.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Економічна правда