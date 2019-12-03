Милованов: Керівництво "Нафтогазу" змінювати не будуть

Наразі не прийнято політичного рішення про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова на ICTV".

"Конкретно по "Нафтогазу" немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. По "Нафтогазу" ніякого процесу немає – ні по наглядовим радам, ні по керівництву", – наголосив Милованов.

Нагадуємо:

Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "не бачить нічого поганого" у проведенні конкурсу на посаду керівника "Нафтогазу", але зазначив, що до кінця року його навряд чи можна провести.

Економічна правда