Всі розділи
Укр / Рус

Милованов: Керівництво "Нафтогазу" змінювати не будуть

Вівторок, 3 грудня 2019, 09:15
 

Наразі не прийнято політичного рішення про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова на ICTV".

"Конкретно по "Нафтогазу" немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. По "Нафтогазу" ніякого процесу немає – ні по наглядовим радам, ні по керівництву", – наголосив Милованов.

Нагадуємо:

Міністр енергетики Олексій Оржель, заявив що було прийнято рішення щодо зміни керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "не бачить нічого поганого" у проведенні конкурсу на посаду керівника "Нафтогазу", але зазначив, що до кінця року його навряд чи можна провести.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Мінекономіки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Конкурс на голову "Нафтогазу" до кінця року малоймовірний – Вітренко 2 грудня 2019, 15:58
Прямі поставки російського газу залежать від компенсацій за арбітражами — міністр енергетики 2 грудня 2019, 13:05
"Газпром" може виплатити Україні 3 мільярди доларів газом – Вітренко 29 листопада 2019, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!