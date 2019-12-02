Конкурс на голову "Нафтогазу" до кінця року малоймовірний – Вітренко

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "не бачить нічого поганого" у проведенні конкурсу на посаду керівника "Нафтогазу", але зазначив, що до кінця року його навряд чи можна провести.

Про це він написав у Facebook.

"Я особисто нічого поганого не бачу в тому, щоб в перший раз за історію Нафтогазу професійні і політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами і обрали керівника. Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійні і політично незаангажовані люди.

Також зауважу, що конкурс - це справа не одного дня чи навіть тижня. До кінця року його наврядчи можна провести", - підкреслив Вітренко.

Також він заявив, що ситуація навколо тристоронніх переговорів щодо транзиту та арбітражу є складною, "тому важливо не втрачати пильність, але і не зриватися".

"Наша позиція є незмінною. Ми конструктивні і неконфліктні, але ми не можемо відійти від європейських правил. І про арбітражі, як вже виграний, так і новий, ми забути не можемо.