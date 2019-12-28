Кабмін схвалив підписання мирової угоди з "Газпромом"

Кабінет міністрів схвалив підписання мирової угоди з російським "Газпромом" в рамках процесу підписання угоди на транзит газу територією України після 2020 року.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті уряду.

"Схвалити проект Мирової угоди у справі за позовом компанії "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі, справа ПТС № 2019-10", - йдеться у документі.

Крім того, документом уповноважено міністра юстиції Дениса Малюську на підписання Мирової угоди.

За даними співрозмовника ЕП в уряді, мирова угода стосується врегулювання питання щодо штрафу АМКУ проти "Газпрому" на 7,4 млрд доларів.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв



Економічна правда