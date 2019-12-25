Уряд провів екстрене закрите засідання стосовно газових переговорів з РФ – нардеп

За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв Нова угода щодо транзиту російського газу через територію України повинна бути укладена до кінця року. Про що домовилися сторони і що це рішення означає для України?

Голова "Райффайзен банку" Олександр Писарук: Що не сходиться у "справі Бахматюка" ЕП поговорила з одним з головних обвинувачених у скандальній "справі банкірів Бахматюка". Чому Писарук вважає безпідставними аргументи слідства і якою є його версія.