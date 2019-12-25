Уряд провів екстрене закрите засідання стосовно газових переговорів з РФ – нардеп
Середа, 25 грудня 2019, 10:10
Кабінет міністрів у вівторок ввечері провів екстрене засідання щодо газових переговорів з Росією.
Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram
Пряма мова: "Формат засідання повністю закритий – ДСК (для службового користування)".
Деталі: Зі слів Гончаренка випливає, що засідання тривало близько години.
Інших подробиць депутат на повідомив.
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Нагадаємо:
- "Нафтогаз" підготував проєкти контрактів, готових до підписання, новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.
- 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
- За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
- Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".
- Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
- Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів
- Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.
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