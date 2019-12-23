4,3 мільйона гектарів землі відсутні у держкадастрі – дослідження

Після запуску інтерактивної супутникової карти було виявлено, що площа аграрних ділянок більша, ніж зазначено у кадастрі - всього полів на незареєстрованих землях близько 4,3 мільйона гектарів.

Дані проаналізувала міжнародна компанія, яка спеціалізується на аналітиці супутникових знімків EOS Data Analytics.

Зокрема, за допомогою супутникових даних вдалося визначити фактичний розмір сільгоспугідь України.

Наприклад, можна побачити, що площа посівів ріпаку в Херсонській області, за даними супутників, складає 117,8 тис. га. Це на третину більше за інформацію у кадастрі.

Або ж, на прикладі Дніпропетровської області видно 136,4 тис. га полів на незареєстрованих у державному кадастрі землях.

Мапа використовує результати дослідження, яке проводилось EOS Data Analytics разом із Інститутом космічних досліджень НАН та ДКА України.

Наразі результати дослідження використовуються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Карта вже знаходиться у вільному доступі на eos.com/сropmap.

Проект EOS Crop Monitoring – це платформа, яка на базі AI та супутникових даних дозволяє моніторити і аналізувати ефективність сільськогосподарських угідь.

Нагадуємо:



13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

18 грудня лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" не буде винесено на розгляд Верховної Ради до кінця поточного року.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда