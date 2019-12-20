Криклій сподівається, що голову УЗ звільнять ще у цьому році

У Міністерстві інфраструктури очікують, що наглядова рада "Укрзалізниці" звільнить з посади голови правління компанії Євгена Кравцова до кінця року.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Українському радіо".

"Сподіваюся, що в цьому році ми вже отримаємо цю інформацію і зможемо запустити конкурс на нового очільника. Я дуже на це розраховую. Незалежно від зміни політиків, підприємство і Наглядова рада залишаються незалежними, тож ми не можемо на це впливати", - заявив Криклій.

За його словами, нещодавно відбулась зустріч наглядової ради з менеджментом УЗ, після якої залишилось "багато питань до чинного правління". Криклій додав, що в наглядовій раді планують підіймати питання щодо заміни керівника Укрзалізниці.

Нагадуємо:



Міністр інфраструктури Владислав Криклій і раніше очікував, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова в найближчому часі.



В інтерв'ю 6 грудня Криклій розповів про майбутній відхід Євгена Кравцова з посади голови Укрзалізниці.

Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.



Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує кадрових рішень від наглядової ради "Укрзалізниці" до кінця 2019 року.