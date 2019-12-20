Пілотний проєкт Аграрного реєстру стартує в 6 областях 

У шести областях відбулися презентації пілотного проєкту Аграрного реєстру, який буде збирати дані щодо земельних ділянок та майна, а також дозволить сприятиме отримання кредитів від банку, як додатковий фактор прозорості.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Тренінги фахівців відбулися у Київській, Черкаській, Одеській, Львівській, Волинській та Миколаївській областях. У січні 2020 фахівці, які пройшли тренінг, відвідають ОТГ свого регіону.

Після пілотної фази, аналізу роботи та усунення усіх недоліків, проєкт буде поширений на всю України.

Сервіс працюватиме за принципом "єдиного вікна". Після реєстрації Реєстр надаватиме користувачу інформацію про нього Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав, Реєстру тварин, зокрема: земельні ділянки у власності та користуванні, зареєстровані тварини тощо.

Планується, що Реєстр буде доповнено функціоналом замовлення державних послуг, які необхідні для ведення сільськогосподарського господарства.

"У своєму особистому кабінеті агровиробник буде бачити скільки в нього є землі, чи не зникла земельна ділянка, чи не з’явився у його ділянок новий власник, тощо", - прокоментувала заступниця міністр економіки Інна Мєтєлєва

За словами заступниці міністра, будуть створені умови, щоб агровиробнику було зручно отримувати державну підтримку, користуючись цим сервісом, і не доводилося виїжджати в районний чи обласний центр.

"Ми плануємо створити додаткові функції та сервіси послуг в особистому кабінеті користувача, щоб можна було зробити заявку на отримання дозвільних документів, замовити будь-які довідки та реєстри про себе, повідомляти Держгеокадастр чи інші реєстри про помилки.

У перспективі є намір передбачити функцію знаходження активностей по відношенню до будь-яких ділянок, юридичної особи зареєстрованого користувача і т.д", - заявив заступник міністра економіки, Тарас Висоцький.

Як зазначають у Мінекономіки, інформація, яка міститься у реєстрі, підвищить шанси агровиробника на отримання кредиту. Комерційні банки будуть бачити елементарну декларативну фінансову звітність, історію позичальника, якими програмами державної підтримки він користується і т.д.

Також у Міністерстві економіки запевняють, що за допомогою реєстра держава краще розумітиме, як підтримка впливає на галузь, окремий регіон, певну категорію виробників.

Це дозволить диверсифікувати ресурси і зосередитися їх на тих проблемних питаннях, де підтримка матиме найбільший ефект.

Нагадуємо:



13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

18 грудня лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" не буде винесено на розгляд Верховної Ради до кінця поточного року.

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