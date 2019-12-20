Росія запропонувала виплатити Україні всі 3 мільярди доларів "газового" боргу на користь рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Зазначається, що всі сторони газових перемовин відмовилась від коментарів.

Нагадуємо:

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф в 3 мільярдів доларів за недозавантаження української труби.

У листопаді Україна і Російська Федерація обговорювали можливість виплати "Газпромом" 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу.



19 грудня під час прес-конференції Путін визнав борги "Газпрому" перед "Нафтогазом" та в свою чергу також звернув увагу на судову тяганину щодо "боргів Януковича".

Також 19 грудня у Берліні відбувся черговий раунд тристоронніх газових переговорів, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року, проте домовленостей щодо нової угоди досі не досягнуто.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

19 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.







