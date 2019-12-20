Писарук про обвинувачення: ніхто не може пояснити, яка була моя вигода
Екс-заступник голови Національного банку та голова Райффайзен банку спростував обвинувачення НАБУ, щодо зацікавленності в стабілізаційному кредиті на 1,2 млрд грн, який Нацбанк надав скандальному "ВіЕйБі банку".
Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.
"Усі звинувачення щодо мене і всіх колишніх працівників Національного банку є абсолютно безпідставними, немає ніяких фактів, які підкріплюють цю підозру.
Більше того, ніхто – ні слідчі, ні НАБУ, ні прокурори не можуть пояснити, які мотиви були, яка вигода. Її не було, і не могло бути. Про відсутність жодних доказів отримання будь-якої неправомірної вигоди мною або іншими членами правління НБУ наголошує в різноманітних інтерв'ю навіть сам пан Ситник – директор НАБУ", - заявляє Писарук.
Одним з моментів, на якому наголошували в НАБУ була нібито підроблена оцінка застави за кредитом, Писарук теж прокоментував цей пункт.
"У 2014 році в жовтні в Національного банку ще не було взагалі внутрішньої функції для оцінки майна.
...Ми вимушені були покладатися на зовнішню оцінку, за плату. І зовнішня оцінка – це дві рецензії, про які я вже раніше казав. Ми просто приймали документи, які бачили. Якщо там були зловживання чи махінації, то це питання до тих людей, хто підробляв документи або…", - відповів екс-заступник голови Нацбанку.
В суді також згадувався лист написаний вночі Писаруком співробітникам, який за версією обвинувачення міг бути фактом зацікавленності.
"..Там була переписка, яка нібито засвідчила, що я одноосібно прийняв рішення. Така переписка, щоб ви розуміли, є в будь-якому банку, комерційному, чи центральному, коли готується кредит до розгляду правлінням.
Переписка казала фактично, що кредит може бути розглянутий на підставі достатньої оцінки майна з двома рецензіями, включаючи рецензію BDO за наявності меморандуму з урядом, що вони будуть додатково розглядатись і виключно на видачу гарантованих вкладів.
Це було в переписці. Про що це свідчить? Про те, що були істотні умови кредиту, за яких питання може бути розглянуте. Затвердження стабкредиту - це колективне рішення правління НБУ", - підкреслює Писарук.
Також Писарук прокоментував обвинувачення, щодо своєї зустрічі з власником VAB банку Олегом Бахматюко.
"В мене було сотні зустрічей, не тільки з Бахматюком, а з усіма людьми, прізвища яких ми можемо сьогодні не називати. Всі вони відомі люди. У нас були сотні зустрічей, тому що ми намагалися, як я кажу, умовити їх врятувати свої банки. Факт зустрічі є фактом змови? Ну це просто нонсенс", - резюмував він.
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Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.
В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.
Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.
Економічна правда
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