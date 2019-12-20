Писарук про обвинувачення: ніхто не може пояснити, яка була моя вигода

Екс-заступник голови Національного банку та голова Райффайзен банку спростував обвинувачення НАБУ, щодо зацікавленності в стабілізаційному кредиті на 1,2 млрд грн, який Нацбанк надав скандальному "ВіЕйБі банку".

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Усі звинувачення щодо мене і всіх колишніх працівників Національного банку є абсолютно безпідставними, немає ніяких фактів, які підкріплюють цю підозру.

Більше того, ніхто – ні слідчі, ні НАБУ, ні прокурори не можуть пояснити, які мотиви були, яка вигода. Її не було, і не могло бути. Про відсутність жодних доказів отримання будь-якої неправомірної вигоди мною або іншими членами правління НБУ наголошує в різноманітних інтерв'ю навіть сам пан Ситник – директор НАБУ", - заявляє Писарук.

Одним з моментів, на якому наголошували в НАБУ була нібито підроблена оцінка застави за кредитом, Писарук теж прокоментував цей пункт.

"У 2014 році в жовтні в Національного банку ще не було взагалі внутрішньої функції для оцінки майна.

...Ми вимушені були покладатися на зовнішню оцінку, за плату. І зовнішня оцінка – це дві рецензії, про які я вже раніше казав. Ми просто приймали документи, які бачили. Якщо там були зловживання чи махінації, то це питання до тих людей, хто підробляв документи або…", - відповів екс-заступник голови Нацбанку.



В суді також згадувався лист написаний вночі Писаруком співробітникам, який за версією обвинувачення міг бути фактом зацікавленності.

"..Там була переписка, яка нібито засвідчила, що я одноосібно прийняв рішення. Така переписка, щоб ви розуміли, є в будь-якому банку, комерційному, чи центральному, коли готується кредит до розгляду правлінням.

Переписка казала фактично, що кредит може бути розглянутий на підставі достатньої оцінки майна з двома рецензіями, включаючи рецензію BDO за наявності меморандуму з урядом, що вони будуть додатково розглядатись і виключно на видачу гарантованих вкладів.

Це було в переписці. Про що це свідчить? Про те, що були істотні умови кредиту, за яких питання може бути розглянуте. Затвердження стабкредиту - це колективне рішення правління НБУ", - підкреслює Писарук.

Також Писарук прокоментував обвинувачення, щодо своєї зустрічі з власником VAB банку Олегом Бахматюко.

"В мене було сотні зустрічей, не тільки з Бахматюком, а з усіма людьми, прізвища яких ми можемо сьогодні не називати. Всі вони відомі люди. У нас були сотні зустрічей, тому що ми намагалися, як я кажу, умовити їх врятувати свої банки. Факт зустрічі є фактом змови? Ну це просто нонсенс", - резюмував він.

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Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

Економічна правда