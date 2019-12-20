Заробітчани переказують до України понад 1,1 мільярда доларів щомісячно – НБУ

Надходження, які Національний банк трактує як оплату праці за кордоном, становлять 1,12-1,17 млрд доларів щомісяця.

Про це повідомляє Експертна платформа Національного банку.

За даними експертів, у третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного робітника в Україні досягла 382 євро.

У той же час середньостатистичний робітник у Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), у Республіці Польща - 1142 євро (в 3 рази), на території Російській Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).

Експерти НБУ вважають, що судячи з переказів заробітчан, у 2019 році сягнув рекорду відплив робочої сили з країни. За 10 місяців року, за оцінками НБУ, вони перерахували до України 10,5 млрд доларів (минулого року за цей період - 9,4 млрд доларів). Водночас з липня надходження, які центральний банк трактує як оплату праці за кордоном, становлять сталу величину - 1,12-1,17 млрд доларів щомісяця.

"Певною мірою це може пояснюватися скороченням розриву в рівні зарплат з країнами, куди традиційно прямує найбільше українських заробітчан. Адже з кінця 2016-го середні зарплати у євроеквіваленті на території Росії зросли лише на 9%, в Польщі - на 18%, в Чехії - на 20%. Натомість в Україні таке зростання становило 85% завдяки спурту номінальних заробітних плат та ревальвації гривні", - йдеться в публікації.

Якщо взяти все десятиліття, то найбільший розрив в оплаті праці в Україні й Польщі (основний напрям трудової міграції) сягав на початку 2015-го - 6 разів.

"Недивно, що саме після того року спостерігалося різке зростання інтересу українців до праці за кордоном. Найменший розрив у заробітках був у середині 2013 року (2,7 рази). Але така різниця все одно не спиняла бажання працездатних їхати за кордон", - наголошують в експерти НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 мільярдів доларів за підсумками 2018 року.

За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів.

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Економічна правда