У НБУ розповіли, скільки грошей переказали заробітчани з початку року

За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів.

Про це йдеться у звіті Національного банку України.

Зазначається, що у другому кварталі 2019 року до України надійшло 2,84 мільярда доларів переказів від трудових мігрантів — це становить близько 8,1% ВВП України за цей період.

Більшість переказів Україна й надалі отримує з Польщі. За першу половину року таких переказів надійшло понад 1,9 мільярда доларів.

На другому місці за обсягами переказів — Чехія, звідки від початку року надійшло близько 505 мільйонів доларів. З Росії Україна отримала 498 мільйонів доларів, а з США — 458 мільйонів доларів.

Загалом з країн ЄС українці отримали 3,65 мільярда доларів, в той час як з країн СНД — 559 мільйонів доларів.

Порівняно з першим півріччям попереднього року загальні обсяги переказів зросли на 254 мільйони доларів.

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Нагадуємо:

Кількість нелегальних трудових мігрантів, які прибули в Чехію з країн, що не входять до складу Євросоюзу, збільшилася за рік майже на 100%. Лідирують серед них громадяни України.

Кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла вп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.

За даними звіту компанії з працевлаштування в Польщі Personnel Service, 75% українських заробітчан отримують в місяць понад 2,5 тис злотих (675 доларів або 19 тис грн).

Близько 45% українців отримують по 3 тис злотих з урахуванням податків (810 доларів, або 22,6 тис грн).

Лише близько 5% отримують 1,5 тис злотих (близько 315 доларів або близько 11,6 тис грн).

Про те, де більше всього вакансій за кордоном для українців і на що вистачить грошей після року роботи за кордоном читайте у публікації ЕП: "Трудові мігранти. У яких державах українцям працювати вигідніше"

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Економічна правда