Нацбанк: Заробітчани переказали в Україну 11 мільярдів доларів за рік
Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 мільярдів доларів за підсумками 2018 року.
Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу.
"З огляду на тенденції, які відбуваються, а саме вирівнювання рівнів зарплат в Україні, відновлення економічного зростання, а також надлишок ринків наших найближчих сусідів трудовими ресурсами, ми очікуємо уповільнення тенденцій трудової міграції", - сказала вона.
У той же час НБУ очікує подальшого номінального зростання доходів трудових мігрантів.
Нагадуємо:
У 2017 році розмір приватних грошових переказів в Україну становив 9,3 млрд доларів.
Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.
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Економічна правда
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