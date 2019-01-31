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Нацбанк: Заробітчани переказали в Україну 11 мільярдів доларів за рік

Четвер, 31 січня 2019, 18:10
 

Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 мільярдів доларів за підсумками 2018 року.

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу.

"З огляду на тенденції, які відбуваються, а саме вирівнювання рівнів зарплат в Україні, відновлення економічного зростання, а також надлишок ринків наших найближчих сусідів трудовими ресурсами, ми очікуємо уповільнення тенденцій трудової міграції", - сказала вона.

У той же час НБУ очікує подальшого номінального зростання доходів трудових мігрантів.

Нагадуємо:

У 2017 році розмір приватних грошових переказів в Україну становив 9,3 млрд доларів.

Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.

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Економічна правда

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міграція гроші НБУ
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