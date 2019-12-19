Борги "Газпрому" не перекриються "боргами Януковича" в газовій угоді — джерело

Жодна зі сторін газових перемовин не пропонувала зарахувати борги "Газпрому" взамін на "борги Януковича" на офіційному рівні.

Про це ЕП повідомило джерело, близьке до газових перемовин.

"Ніхто ніякого взаємозаліку офіційно не пропонував, і на перемовинах це не обговорювалося. Путін просто назвав ці два борги в сусідніх реченнях (у своїй промові на щорічній прес-конференції - ЕП)", - повідомляє джерело.

"Але російські ЗМІ намагаються з цього сформувати публічну думку, що таке рішення буде справедливим", - наголошує співрозмовник.

Також ЕП отримала думку юриста, який знайомий з ходом справи щодо "боргу Януковича".

"Процес в Лондоні на стадії прийняття рішення касації щодо рішення стосовно "summary judgment" і , якщо апеляцію буде залишено без змін, у України є шанс на розгляд у Лондоні наслідків російської агресії, оскільки інших можливостей для цього немає",- передає співрозмовник.



На його думку, якщо б Україні був запропонований обмін боргів Газпрому на "борги Януковича" і держава погодилася, то вона би втратила шанс судитися в Лондоні з Росією, щодо наслідків військової агресії РФ.

За його словами, для України йдеться не тільки про ризик бути винними 3 млрд дол, але й про ризик невизнання світом агресії Росії.



Нагадуємо:

19 грудня під час прес-конференції Путін визнав борги "Газпрому" перед "Нафтогазом" та в свою чергу також звернув увагу на судову тяганину щодо "боргів Януковича".

З урахуванням Стокгольмський арбітражу та раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів.

У листопаді Україна і Російська Федерація обговорювали можливість виплати "Газпромом" 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу.

13 грудня Верховний Суд Сполученого Королiвства вiдклав рiшення в судовому процесi щодо так званих росiйських облiгацiй.

Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю 3 мільярди доларів, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько 4,5 мільярда доларів.

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Пізніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярдів доларів.

Економiчна правда