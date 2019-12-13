"Борг Януковича": Верховний суд Британії відклав рішення

Верховний Суд Сполученого Королiвства вiдклав рiшення в судовому процесi щодо так званих росiйських облiгацiй.

Про це повiдомляє пресслужба Мiнiстерства фiнансiв.

"За результатами слухання судді повідомили, що винесення рішення відкладається на більш пізню дату. Результати остаточної апеляції щодо заяви Росії про винесення рішення у порядку спрощеного провадження будуть оголошені після проголошення Верховним Судом свого рішення, що станеться, імовірно, у 2020 році", - йдеться у повiдомленнi.

У Мiнфiнi зазначили, що судовий процес в Англії був розпочатий "за вказівкою РФ з метою реалізації більш масштабної стратегії зі здійснення Росією незаконної та протиправної агресії проти України".

Нагадаємо:

Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю 3 мільярди доларів, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько 4,5 мільярда доларів.

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Пізніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярдів доларів.

Економiчна правда