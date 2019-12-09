У РФ кажуть, що сума "боргу Януковича" зросла до 4,5 мільярда доларів

Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю 3 мільярди доларів, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько 4,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Така оцінка наведена в повідомленні Мінфіну РФ про початок у Верховному суді Великобританії чотириденних слухань по апеляції, поданій довірчим керуючим єврооблігаціями – компанією The Law Debenture Trust Corporation plc, яка діє від імені РФ, на рішення Апеляційного суду Англії, який відхилив усі пропозиції, крім однієї, аргументи України з невиконання її зобов'язань за євробондами.

Йдеться про доводи України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони.

Одночасно з цим суд розгляне скаргу України в зв'язку з відхиленням інших її аргументів.

"Якщо Верховний суд винесе рішення по аргументу про надання неправомірного тиску на користь трасті (The Law Debenture – ред) і відмовить у задоволенні скарги України за рештою аргументів, РФ буде мати право на отримання всієї суми заборгованості за єврооблігаціями, а також на додаткові відсотки, і в подальшому оскаржити це рішення вже буде неможливо", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Пізніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярдів доларів.