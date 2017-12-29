У РФ готові обговорювати "борг Януковича", але не з Україною

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярди доларів.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на "Інтерфакс".

"На даний момент переговори з Києвом щодо цього питання не ведуться. Швидше за все, судовий розгляд продовжиться далі", - заявив чиновник.

За його словами, Москва сподівається домовитися про дострокову реалізацію цього боргу або обмін його на інші папери.

В кінці жовтня заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак заявив, що Росія обговорює з Україною позасудове врегулювання боргу за євробондами на 3 млрд доларів через посередників.

Як відомо, 29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи зі свого захисту в рамках цього судового процесу.