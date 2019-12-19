Путін прокоментував земельну реформу в Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що проведення земельної реформи в Україні є вимогою МВФ, і що цією реформою відразу ж скористалася опозиція президента Володимира Зеленського для внутрішньополітичних ударів.

Про це він повідомив на прес-конференції в Москві, передає ТАСС.

Путін заявив, що США і країни Європи "ніби як, підтримують нинішній український режим і керівництво, але в той же час завдають якісь серйозні удари".

Серед таких ударів Путін назвав вимоги ЄС щодо експорту лісу-кругляка з Карпат, що загрожує, на його думку, залишити регіон без лісу, рекомендації МВФ скасувати пільги на газ для населення і плани по створенню ринку землі.

"Тепер вимагають, щоб землю почали продавати.

Для українців земля має сакральне значення. Я можу це зрозуміти - золоті землі.

Опозиція, звичайно, відразу ж скористалася цим, починає наносити внутрішньополітичні удари по Зеленському ", - підкреслив президент РФ.

Нагадуємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

18 грудня лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" не буде винесено на розгляд Верховної Ради до кінця поточного року.

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