Новини 17 грудня: НБУ, Коломойський і ринок землі

Про НБУ. У Нацбанку заявили, що у чинному законодавстві України прописана пряма заборона на повернення акцій націоналізованого банку колишнім власникам, що унеможливлює повернення Приватбанку Ігорю Коломойському.

Про Коломойського. Верховний суд 21 листопаду підтвердив рішення Лондонського арбітражу про стягнення з України понад 12 мільйонів доларів на користь компанії JKX Oil&Gas, серед акціонерів якої Ігор Коломойський та Віталій Хомутинік.

Про ринок землі. Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що фактична вартість кредиту на купівлю землі буде від 3 до 5%.

Про державні банки. Загальна потреба 11 банків у капіталі за базовим стрес-тестом становить 35,3 мільярдів гривень, з них у двох держбанків - Ощадбанку та Укрексімбанку - 23,3 мільярдів гривень.

Про Ахметова. Найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.