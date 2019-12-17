У НБУ заявили про неможливість повернення Приватбанку Коломойському

За його словами, законодавство захищає права інвесторів, а у випадку з Приватбанком таким інвестором є держава, яка придбала 100% акцій Приватбанку у Коломойського у 2016 році.

"Отже, відповідно до законодавства України, Ігор Коломойський не може ані повністю, ані частково повернути собі ПриватБанк", - сказав Григорчук.

Нагадаємо:

Якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

9 грудня о 10:00 Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду м.Києва про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку.