У НБУ заявили про неможливість повернення Приватбанку Коломойському
У Нацбанку заявили, що у чинному законодавстві України прописана пряма заборона на повернення акцій націоналізованого банку колишнім власникам, що унеможливлює повернення Париватбанку Ігорю Коломойському.
Про це повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи НБУ Віктор Григорчук.
"Імперативною нормою (закону про гарантування вкладів фізичних осіб - ред.) передбачено, що після націоналізації банку, держава, як новий власник, не може втратити право власності ані повністю, ані частково, навіть у разі скасування судом рішення Національного банку про виведення такого банку з ринку", - підкреслив він.
За його словами, законодавство захищає права інвесторів, а у випадку з Приватбанком таким інвестором є держава, яка придбала 100% акцій Приватбанку у Коломойського у 2016 році.
"Отже, відповідно до законодавства України, Ігор Коломойський не може ані повністю, ані частково повернути собі ПриватБанк", - сказав Григорчук.
Нагадаємо:
Якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.
9 грудня о 10:00 Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду м.Києва про оскарження неплатоспроможності ПриватБанку.
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Економічна правда
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