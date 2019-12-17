Всі розділи
Укр / Рус

Україна програла суд і має заплатити компанії Коломойського та Хомутинніка 12 мільйонів доларів

Вівторок, 17 грудня 2019, 16:33

Верховний суд 21 листопаду підтвердив рішення Лондонського арбітражу про стягнення з України понад 12 мільйонів доларів на користь компанії JKX Oil&Gas, серед акціонерів якої Ігор Коломойський та Віталій Хомутинік.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оскільки апеляція провалилася, JKX тепер подає заявку на виконання рішення", - зазначила JKX в повідомленні на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

Компанія відзначила, що не зважатиме у фінансовій звітності будь-яку можливу майбутню вигоду в результаті цього рішення до тих пір, поки не з'явиться додаткова ясність щодо ймовірного успіху цього примусового виконання.

Фактично суд підтвердив липневе рішення Київського апеляційного суду про визнання та виконання в Україні рішення Лондонського арбітражу від 6 лютого 2017 року, відхиливши скаргу Міністерства юстиції.

Йдеться про виплату 11,8 млн дол плюс відсотки в розмірі Libor + 1% з лютого 2015 року по лютий 2017 року і Libor + 2% - після лютого-2017, а також 3 млн євро судових витрат.

Як повідомлялося, в на початку 2015 року дочірні українські та голландські компанії JKX ініціювали арбітраж проти України на суму понад 180 млн дол відповідно до Договору приєднання до Енергетичної хартії і угодами про захист інвестицій між Україною Великобританією і Нідерландами.

Причиною стало тимчасове підвищення Верховною Радою ренти на видобуток газу з 28% до 55% (при видобутку з глибини до 5 км), а потім продовження дії цієї норми і на 2015 рік.На початку лютого 2017 року Лондонський арбітраж відхилив основні вимоги компанії і визнав законним підвищення рентних ставок на видобуток нафти і газу в 2014 році, проте ухвалив компенсувати JKX 11,8 млн дол збитків.

Мін'юст України звернувся до Високого суду Англії і Уельсу (High Court of Justice of England and Wales) з проханням переглянути це рішення, однак в кінці жовтня 2017 року одержав відмову.

Найбільшими акціонерами JKX на 29 березня 2019 були Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій, Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd.- 11 , 45% і Interneft Ltd.- 6,16%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

суд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд арештував активи власника "Дельта Банку" Лагуна на 690 мільйонів 12 грудня 2019, 12:32
У РФ кажуть, що сума "боргу Януковича" зросла до 4,5 мільярда доларів 9 грудня 2019, 20:45
"Нафтогаз" готовий відмовитися від нового спору з "Газпромом" за продовження транзиту 6 грудня 2019, 19:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!