Україна програла суд і має заплатити компанії Коломойського та Хомутинніка 12 мільйонів доларів

Верховний суд 21 листопаду підтвердив рішення Лондонського арбітражу про стягнення з України понад 12 мільйонів доларів на користь компанії JKX Oil&Gas, серед акціонерів якої Ігор Коломойський та Віталій Хомутинік.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оскільки апеляція провалилася, JKX тепер подає заявку на виконання рішення", - зазначила JKX в повідомленні на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

Компанія відзначила, що не зважатиме у фінансовій звітності будь-яку можливу майбутню вигоду в результаті цього рішення до тих пір, поки не з'явиться додаткова ясність щодо ймовірного успіху цього примусового виконання.

Фактично суд підтвердив липневе рішення Київського апеляційного суду про визнання та виконання в Україні рішення Лондонського арбітражу від 6 лютого 2017 року, відхиливши скаргу Міністерства юстиції.

Йдеться про виплату 11,8 млн дол плюс відсотки в розмірі Libor + 1% з лютого 2015 року по лютий 2017 року і Libor + 2% - після лютого-2017, а також 3 млн євро судових витрат.

Як повідомлялося, в на початку 2015 року дочірні українські та голландські компанії JKX ініціювали арбітраж проти України на суму понад 180 млн дол відповідно до Договору приєднання до Енергетичної хартії і угодами про захист інвестицій між Україною Великобританією і Нідерландами.

Причиною стало тимчасове підвищення Верховною Радою ренти на видобуток газу з 28% до 55% (при видобутку з глибини до 5 км), а потім продовження дії цієї норми і на 2015 рік.На початку лютого 2017 року Лондонський арбітраж відхилив основні вимоги компанії і визнав законним підвищення рентних ставок на видобуток нафти і газу в 2014 році, проте ухвалив компенсувати JKX 11,8 млн дол збитків.

Мін'юст України звернувся до Високого суду Англії і Уельсу (High Court of Justice of England and Wales) з проханням переглянути це рішення, однак в кінці жовтня 2017 року одержав відмову.

Найбільшими акціонерами JKX на 29 березня 2019 були Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій, Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd.- 11 , 45% і Interneft Ltd.- 6,16%.