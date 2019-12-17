Державні Ощадбанк та Укрексімбанк мають проблеми з капіталом – Нацбанк

Загальна потреба 11 банків у капіталі за базовим стрес-тестом становить 35,3 мільярдів гривень, з них у двох держбанків - Ощадбанку та Укрексімбанку - 23,3 мільярдів гривень.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність опублікованому на сайті НБУ.

"Результати стрес-тестування загалом підтвердили, що за базовим сценарієм банки не стикаються з труднощами. Достатність капіталу фінустанов у прогнозному періоді зростає майже на 10 п.п. завдяки доходам (за статичним балансом).

Однак навіть за базовим сценарієм у 11 банків виникає потреба в додатковому капіталі. В гривневому еквіваленті цю потребу оцінено в 35,3 млрд грн, її формують переважно держбанки", - йдеться у звіті.

Водночас загальна потреба 18 банків за несприятливим стрес-тестом - 73,8 млрд грн, з них у 2 держбанків - 45,8 млрд грн.

"Кредитний ризик може істотно зрости в умовах кризи. В результаті моделювання наслідків несприятливого сценарію для 18 банків виникає потреба в капіталі на загальну суму 73,8 млрд грн. Негативний ефект усіх зазначених факторів для системи призводить до зменшення достатності капіталу на 7,5 п. п.", - йдеться у звіті.

Крім цього, Нацбанк повідомив про ключові ризики для фінансової стійкості в Україні.

"Серед масштабних викликів для макрофінансової стабільності — результати судових процесів, пов’язаних із Приватбанком. НБУ і надалі вживатиме необхідних дій для захисту інтересів держави у судах та збереження фінансової стабільності", - заявили у регуляторі.

Економічна правда