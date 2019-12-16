Новини 16 грудня: Генплан Києва, Укрбуд та закон для Коломойського
Про новий Генплан столиці.Мер Києва Віталій Кличко презентував новий Генплан Києва, який покликаний вирішити проблеми хаотичної забудови, забезпечення соціальної та транспортної інфраструктури
Про земельну реформу. У законопроєкті другого читання про земельну реформу буде зменшено концентрацію земель в одних руках, введено податок на перепродаж землі та буде заборонено купляти землю іноземцям до рішення референдума.
Про Укрбуд. Холдингова компанія "Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".
Про Коломойського. У випадку набуття чинності закону щодо функціонування банківської системи, який Кабмін напередодні зареєстрував в Раді, та відсутності рішень по-суті в інших справах "Приватбанку", Ігор Коломойський не зможе повернути банк.
Про Укрзалізницю. Три досягнення глави правління Укрзалізниці Євгена Кравцова на посаді це: фінансова стабілізація держкомпанії, антикорупція в частині вагонного парку і залучення капітальних інвестицій.
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Максим Поляков, Firefly: Космічний бізнес — це бізнес політичний і йому потрібна державна підтримка
Чи потрібні Україні свій космодром та угруповання супутників, і чим повинне зайнятися Державне космічне агентство? Розповідає власник космічного стартапу Firefly Максим Поляков.
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