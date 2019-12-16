Кравцов назвав три досягнення УЗ під час свого керівництва

Три досягнення глави правління Укрзалізниці Євгена Кравцова це: фінансова стабілізація держкомпанії, антикорупція в частині вагонного парку і залучення капітальних інвестицій.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

1. Фінансовий сектор

"Фундаментальне - фінансова стабілізація. Я прийняв компанію в стані технічного дефолту. Сьогодні УЗ має кредитний рейтинг на рівні держави", - стверджує очільник УЗ.

2. Антикорупція в частині вагонного парку

"Друге - дерегуляція вагонної складової у вантажному сегменті, що прибрало великий корупційний пласт в частині використання вагонного парку УЗ", - заявив Кравцов.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій, заявив, що корупція УЗ з подачею вагонів неможлива без вищого керівництва.

Кравцов в інтерв'ю відповів, що можлива і слід виключати з процесу людський фактор.

"Ми не завершили процес централізації і не керуємо повністю подачею вагонів до кожної останньої станції.

Тому що є дуже серйозний каскад делегування на рівні доріг, дирекцій, в рамках доріг і на рівень навіть станцій, де факти корупції присутні. І до моменту повної автоматизації ці факти важко викорінити. Треба виключати людський фактор - це як раз така реформа, яку плануємо реалізовувати , - відповів Кравцов.

3. Залучення інвестицій

"Капітальні інвестиції та інвестування в основні засоби УЗ. Ми запустили великі програми, наприклад, закупівлі тепловозів General Electric.За 2,5 року збудовано більше 6000 вагонів, а через капремонти пропущено 15 000 - це більше половини операційного парку піввагонів УЗ. Сподіваюся, що найближчим часом оголосимо конкурс із закупівлі електровозів", - підкреслив керівник Укрзалізниці.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".