Кличко представив новий проєкт Генерального плану Києва

Мер Києва Віталій Кличко презентував новий Генплан столиці, який покликаний вирішити проблеми хаотичної забудови, забезпечення соціальної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Проєкт Генерального плану Києва передбачає будівництво 28,6 млн кв. м житла за 20 років, передає "Інтерфакс-Україна" слова начальника КП "Інститут генерального плану м.Києва" Сергія Броневицького.

"За прогнозами, чисельність постійного населення через 20 років в Києві становитиме 3,8 млн осіб, тому, з огляду на великий попит на житло, передбачено будівництво 28,6 млн кв. м нового житла. При цьому житло пропонується будувати в комплексі з дитсадками, школами та іншою соціальною інфраструктурою", – сказав Броневицький.

У той же час проєкт передбачає проведення реконструкції застарілого житла загальною площею близько 15 млн кв. м. Згідно з новим генпланом, п'ятиповерхові будинки, які будувалися в Києві в 1960-1990-х роках, хочуть модернізувати до 2040 року або ж віддати на перебудову інвесторам. Жителів на період будівництва будуть відселяти, а згодом - давати їм квартири в нових будинках, передає Громадське.

"Близько 1,5 тисячі гектарів території зайнято так званими "хрущовками". Ці об'єкти вичерпали свій ресурс або знаходяться на межі вичерпання ресурсу. Методика переселення дуже проста: або санація, реконструкція та утеплення будівель з надбудовою одного-двох поверхів. Або відселення жителів, знесення будівель і на їх місці будівництво будинків підвищеної поверховості. Мешканцям "хрущовок" будуть передавати у власність нові квартири з більшим коефіцієнтом площі", – заявив Броневицький.

Згідно з проєктом, протягом 20-річного етапу планується забезпечити місто 45 тис. місць у дитячих садках, 67 тис. місць у школах.

Чинний Генплан за темпами будівництва житла був перевиконаний, тоді як за темпами реалізації інженерної та транспортної інфраструктури він виконаний всього на 20-25%, заявив Броневицький.

В історико-архітектурному опорному плані передбачено понад 3,5 тис. об'єктів культурної спадщини, а також їх буферні зони та історичні ареали, де буде заборонена висотна забудова.

Як дізнався "Хмарочос", наразі ще не затверджений історико-архітектурний опорний план, який визначає межі та режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів.

При цьому в КМДА планували представити історико-архітектурний опорний план ще в травні 2018 року.

У брошурі-презентації нового Генплану йдеться, що пріоритет, за новим документом, буде наданий пішоходам, велосипедистам і громадському транспорту. Однак у відеоролику, який Віталій Кличко поширив на своїй сторінці в Facebook, йдеться, що в особливому фокусі буде перебувати переміщення киян автомобілями.

За словами Кличка, незадовільним для європейської столиці є і рівень розвитку метро. Також мер Києва наголосив на необхідності завершення будівництва підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мосту і зведення вокзалу на Видубичах.

"Необхідно добудувати нарешті Подільський мостовий перехід. Щоб в кінці наступного року відкрити автосполучення через міст. І приступити до наступного етапу - побудувати і запустити метро на Троєщину", – підкреслив мер.

Нагальним Кличко назвав і будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв'язок – біля станцій метро і на в'їздах в місто.

Актуальним, за словами мера столиці, залишається також створення на міських магістралях окремих смуг руху для громадського транспорту.

У новому Генплані також намічено скорочення площі промислових і комунально-складських територій до 5,5 тис. uа і розміщення на звільнених ділянках інноваційних парків і житлово-громадських комплексів, що дозволить збільшити кількість робочих місць майже на 50% - до 2,5 млн. Площу зелених зон при цьому планується збільшити на 2,27 га.

Крім того, проєкт нового Генплану передбачає створення і комплексний розвиток Київської агломерації замість розширення меж міста, передбаченого колишнім документом.

Проєкт Генерального плану розроблений на сім років з перспективними напрямками розвитку на 20-річний термін.

Громадські слухання та внесення пропозицій до проєкту Генерального плану Києва стартують на початку 2020 року.

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