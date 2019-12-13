Офіційно: "Київміськбуд" погодився добудувати житлові комплекси "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти "Укрбуду" з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам.

Про це повідомили Економічній правді в пресслужбі КМБ.

"Основна частина переговорного процесу з компанією "Укрбуд" та представниками її нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків виявилась успішною", – йдеться у заяві.

Зазначається, що обидві компанії мають пройти складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів.

"Київміськбуд" робитиме усе можливе, щоб пришвидшити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудоване, а квартири – передані власникам", – заявили в КМБ.

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій). За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП