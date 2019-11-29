Реальних причин для звільнення Недашковського немає — Енергоатом

У держпідприємстві "НАЕК "Енергоатом" заявили, що опубліковані на сайті Мінекоенерго причини звільнення президента компанія Юрія Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Опубліковані на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента Енергоатому", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що озвучені Мінекоенерго причини звільнення Недашковського сформували не в результаті аналізу міністерством діяльності підприємства, а взяли із звинувачень заанґажованих та непрофесійних організацій і окремих осіб.