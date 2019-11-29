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Реальних причин для звільнення Недашковського немає — Енергоатом

П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:31

У держпідприємстві "НАЕК "Енергоатом" заявили, що опубліковані на сайті Мінекоенерго причини звільнення президента компанія Юрія Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Опубліковані на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента Енергоатому", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що озвучені Мінекоенерго причини звільнення Недашковського сформували не в результаті аналізу міністерством діяльності підприємства, а взяли із звинувачень заанґажованих та непрофесійних організацій і окремих осіб.

"Компанія неодноразово надавала на них свої заперечення та контраргументи, які з невідомих причин не було враховано міністерством", - зазначили у НАЕК.

У компанії додали, що 28 листопада працівники НАЕК "Енергоатом" вийшли під стіни Міністерства енергетики та захисту довкілля "із вимогою припинити знущання над атомною галуззю, зупинити розвертання енергетичного вектору в бік РФ та поновити Недашковського на посаді президента".

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.

У Мінекоенерго заявили, що керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.

Економічна правда

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