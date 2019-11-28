У Мінекоенерго пояснили причини звільнення керівника Енергоатому

Керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

У відомстві підкреслюють, що звільнення Недашковського не вплине на роботу атомних електростанцій України - усі працюватимуть у штатному режимі.

Однією з причин звільнення Недашковського у Мінекоенерго назвали неефективний менджмент.

"Кількість порушень в роботі атомних станцій з моменту призначення Недашковського у 2014 році почала зростати. За 2018 рік зафіксовано 22 таких порушення.

При цьому було одне порушення першого рівня за міжнародною шкалою INES (аномальна ситуація, що виходить за межі допустимого в експлуатації) на Запорізькій АЕС на 4-ому блоці. Аналогічна ситуація відбулася 11.10.2019 року на Запорізькому 1-ому блоці. Для порівняння: у 2014 фіксувалося 10-ть таких порушень", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що Енергоатом наразі не виконує планових показників щодо прибутку, а також перевищує заплановані урядом показники витрат на виплату кредитів. Крім цього, експрезидента Енергоатому підозрюють у розкраданні коштів.

"Під час керівництва Недашковського Енергоатомом було відкрито кримінальне провадження, у вчиненні якого обвинувачуються Мартиненко М. В., Василенков В. О. Йдеться про спричинення тяжких наслідків у вигляді витрат активів ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму 6,4 млн євро", - підкреслили у міністерстві.

Також серед причин звільнення Недашковського - факти безгосподарності при проведенні закупівель, факти недотримання графіків проведення капітальних та поточних ремонтів енергоблоків АЕС та постійне невиконання фінансових планів.

Конкурс на посаду президента НАЕК "Енергоатом" оголосять найближчим часом.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.

Економічна правда