Всі розділи
Укр / Рус

У Мінекоенерго пояснили причини звільнення керівника Енергоатому

Четвер, 28 листопада 2019, 13:38

Керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

У відомстві підкреслюють, що звільнення Недашковського не вплине на роботу атомних електростанцій України - усі працюватимуть у штатному режимі.

Однією з причин звільнення Недашковського у Мінекоенерго назвали неефективний менджмент. 

"Кількість порушень в роботі атомних станцій з моменту призначення Недашковського у 2014 році почала зростати. За 2018 рік зафіксовано 22 таких порушення.

При цьому було одне порушення першого рівня за міжнародною шкалою INES (аномальна ситуація, що виходить за межі допустимого в експлуатації) на Запорізькій АЕС на 4-ому блоці. Аналогічна ситуація відбулася 11.10.2019 року на Запорізькому 1-ому блоці. Для порівняння: у 2014 фіксувалося 10-ть таких порушень", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що Енергоатом наразі не виконує планових показників щодо прибутку, а також перевищує заплановані урядом показники витрат на виплату кредитів. Крім цього, експрезидента Енергоатому підозрюють у розкраданні коштів.

"Під час керівництва Недашковського Енергоатомом було відкрито кримінальне провадження, у вчиненні якого обвинувачуються Мартиненко М. В., Василенков В. О. Йдеться про спричинення тяжких наслідків у вигляді витрат активів ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму 6,4 млн євро", - підкреслили у міністерстві.

Також серед причин звільнення Недашковського - факти безгосподарності при проведенні закупівель, факти недотримання графіків проведення капітальних та поточних ремонтів енергоблоків АЕС та постійне невиконання фінансових планів.

Конкурс на посаду президента НАЕК "Енергоатом" оголосять найближчим часом.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін Енергоатом Міненергетики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін затвердив законопроєкт про електронні трудові книжки 27 листопада 2019, 16:37
Кабмін звільнив керівника Енергоатому 27 листопада 2019, 16:23
Кабмін звільнив заступницю Криклія, яка нібито зазіхала на його крісло 27 листопада 2019, 16:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!