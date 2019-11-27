Кабмін звільнив керівника Енергоатому
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашківського.
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду.
"Сьогодні ми звільнили керівника Енергоатому за поданням міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля", - розповів Гончарук.
Водночас він не уточнив причин звільнення керівника Енергоатому.
Енергоатом - це державна компанія, яка відповідає за українські атомні електростанції.
Нагадаємо:
Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" і АТ "Турбоатом" підписали програму модернізації обладнання 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС на 5-річний період (2020-2024 роки).
Економічна правда
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