Недашковський оскаржує своє звільнення з "Енергоатома"
Юрій Недашковський, якого Кабмін звільнив з посади президента "Енергоатома", просить суд скасувати відповідне розпорядження уряду.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов від Недашковського.
Він, зокрема, просить суд визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабміну від 27 листопада про припинення ним повноважень президента "Енергоатома".
Недашковський також просить суд заборонити Кабміну і Міненерго "вчиняти дії та приймати рішення щодо звільнення його з посади президента "Енергоатома" з підстав, зазначених у відповідному розпорядженні КМУ".
Крім цього, він просить суд заборонити уряду та Міненерго приймати рішення, оголошувати і проводити конкурсний відбір на посаду президента "Енергоатома".
"Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.
У Мінекоенерго заявили, що керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.
У держпідприємстві "НАЕК "Енергоатом" заявили, що опубліковані на сайті Мінекоенерго причини звільнення президента компанія Юрія Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими".
Економічна правда
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