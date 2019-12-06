Недашковський оскаржує своє звільнення з "Енергоатома"

Юрій Недашковський, якого Кабмін звільнив з посади президента "Енергоатома", просить суд скасувати відповідне розпорядження уряду.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов від Недашковського.

Він, зокрема, просить суд визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабміну від 27 листопада про припинення ним повноважень президента "Енергоатома".

Недашковський також просить суд заборонити Кабміну і Міненерго "вчиняти дії та приймати рішення щодо звільнення його з посади президента "Енергоатома" з підстав, зазначених у відповідному розпорядженні КМУ".

Крім цього, він просить суд заборонити уряду та Міненерго приймати рішення, оголошувати і проводити конкурсний відбір на посаду президента "Енергоатома".

"Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голови державної компанії Енергоатом Юрія Недашковського.

У Мінекоенерго заявили, що керівника Енергоатому Юрія Недашковського звільнили з посади через неефективний менеджмент, підозру у розкраданні державних коштів та постійне невиконання фінансових планів.

У держпідприємстві "НАЕК "Енергоатом" заявили, що опубліковані на сайті Мінекоенерго причини звільнення президента компанія Юрія Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими".

Економічна правда