Новини 11 грудня: держбюджет-2020, Приватбанк, прожитковий мінімум

Про держбюджет-2020. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік.

Про Приватбанк. Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює вивиедення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх екс-власникам.

Про прожитковий мінімум. Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат, за розрахунками Кабміну це підвищить "мінімум" до 4200 гривень на місяць.

Про виробництво спирту. Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується монопольне право "Укрспирту" на виробництво спирту.

Про кредитування бізнесу. Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування бізнесу, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

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Транспортний хаб на Контрактовій, трамвай до центру міста, запуск трамтрейну від Троєщини до Караваєвих дач, новий веломаршрут та інші проєкти, які планують реалізувати в Києві до 2023 року.