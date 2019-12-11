Кабмін визначив майданчик для програми кредитування бізнесу

Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування бізнесу, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє урядовий портал.

Фонд передали в управління Міністерству фінансів, контролювати його роботу буде Національний банк.

"Прийнято рішення про передачу Фонду у повне управління Мінфіну з метою розділення функцій управління та здійснення регуляторного нагляду за діяльністю Фонду. Це дозволить уникнути конфлікту інтересів та підвищити ефективність використання коштів.

Фахівці Міністерства здатні активізувати роботу Фонду та надати бізнесу країни необхідні кошти під реалістичні, корисні та прибуткові проекти", — сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Засновниками Фонду є НБУ та уряд в особі Міністерства фінансів. Раніше 50% статутного капіталу Фонду належали Кабінету Міністрів, решта 50% — Національному банку.

Після ухвалення депутатами закону про "спліт" НБУ відповідно отримав повноваження з регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, до яких належить Німецько-український фонд, і не може одночасно виступати його власником.

Нагадуємо:



Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

Перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.

Програма запрацює з 1 лютого 2020 року та передбачає доступне кредитування під 5-9% річних — видача кредитів розміром до 1,5 млн грн терміном на п’ять років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочі місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Економічна правда