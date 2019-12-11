Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський підписав закон про держбюджет-2020

Середа, 11 грудня 2019, 13:05

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік.

Такі дані містяться на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо:

14 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Основні показники проєкту державного бюджету на 2020 рік:

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн,

Видатки - 1,195 трлн гривень (збільшились на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком).

На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури  закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж в минулому році.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).

Кошти на виплати субсидії заплановані у бюджеті - 48 млрд грн.

На освіту планується направити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше минулорічного показника бюджету.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.

На оборону і безпеку у наступному році буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше ніж в 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.

Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн.

Читайте також: "Бюджет Зеленського": кому готуватись до змін у 2020 році

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бюджет Зеленський
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бюджет-2020 передали на підпис Зеленському 2 грудня 2019, 15:15
Бюджет отримає понад 100 мільйонів від продажу 3 державних об'єктів 1 грудня 2019, 11:03
Вашими податками користуються ваші сусіди. Давайте це змінимо 21 листопада 2019, 08:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!