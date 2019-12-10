Новини 10 грудня: транзит з РФ, ціни на газ, Фірташ

Про транзит газу з РФ. Президент Володимир Зеленський, заявив що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками



Про ціни на газ для населення. "Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення на 13% - до 4 277 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

Про Фірташа. Анитмонопольний комітет оштрафував 16 облгазів группи РГК Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу.

Про реконструкцію київського вокзалу. Укрзалізниця планує реконструювати Центральний залізничний вокзал Києва з його привокзальними площами, передати частину площ в оренду бізнесу та відкрити на базі вокзалу торговельно-розважальний центр.

Про звільнення в Держгеокадастрі. Керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

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Де взяв капітал нікому не відомий українець на придбання компанії з розробки ракет? Які у нього компетенції в космічній сфері? Що змусило його інвестувати величезні кошти у цей надзвичайно конкурентний бізнес?



