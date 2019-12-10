АМКУ оштрафував облгази Фірташа на 278 мільйонів

Анитмонопольний комітет оштрафував 16 облгазів группи РГК Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу.

Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

За його словами, АМКУ також зобов'язав облгази здійснити перерахунок за минулий рік.

Комітет встановив, що: групи "Київоблгаз", "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Львівгаз", "Запоріжгаз", "Харківгаз", "Хмельницькгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Закарпатгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Миколаївгаз", "Івано-Франківськгаз" в період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій.

Також АМКУ встановив, що ці компанії з жовтня 2018 по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто, зловживали своїм монопольним становищем на зазначеному ринку.

"Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - підкреслив Терентьєв.

За вказані порушення Антимонопольний комітет наклав такі штрафи на групи:

• "Вінницягаз" - 21 млн грн.

• "Волиньгаз" - 13 млн грн.

• "Дніпропетровськгаз" - 34 млн грн.

• "Житомиргаз" - 11 млн грн.

• "Закарпатгаз" - 18 млн грн.

• "Запоріжгаз" - 14 млн грн.

• "Івано-Франківськгаз" - 10 млн грн.

• "Київоблгаз" - 49 млн грн.

• "Львівгаз" - 13 млн грн.

• "Миколаївгаз" - 14 млн грн.

• "Рівнегаз" - 5 млн грн.

• "Сумигаз" - 10 млн грн.

• "Харківгаз" - 33 млн грн.

• "Хмельницькгаз" - 12 млн грн.

• "Чернівцігаз" - 7 млн грн.

• "Чернігівгаз" - 13 млн грн.

Нагадаємо:

В 2018 році РГК, що управляє всім газовим бізнесом Фірташа, заявляла про обшуки у своєму офісі.

Тоді в РГК звернулись до Єврокомісії, Європейського енергетичного співтовариства, Світового банку, посольств США та Великобританії з проханням "втрутитись в ситуацію і вплинути на посадових осіб Нафтогаз України".

У 2019 році облгази Фірташа фігурують у гучній справі так званих "газових коефіцієнтів".

Так, після донарахувань у платіжках за газ облгази "Регіональної газової компанії" почали відключати будинки від газопостачання під приводом технічного обстеження мереж, аби отримати додаткові кошти від споживачів.

У свою чергу в РГК назвали таку інформацію "Нафтогазу" – "черговим фейком".

Також у березні із облгазу Фірташа стягнули понад 500 мільйонів на користь "Нафтогазу".

Коментуючи ситуацію, Коболєв заявив, що станом на 1 березня облгази заборгували Укртрансгазу за балансування близько 35 млрд грн і "Нафтогаз не збирається закривати на це очі".

Економічна правда