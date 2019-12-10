Усе регіональне керівництво Держгеокадастру відсторонили
Керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Перевірку, зокрема, проводитимуть у частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільгосппризначення держвласності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження договорів оренди земельних ділянок за період 2018-2019 років.
У Кабміні просять громадян долучатися до процесу реорганізації Держгеокадастру з метою забезпечення максимальної прозорості і результативності.
Нагадаємо:
27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.
Економічна правда
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