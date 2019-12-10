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Усе регіональне керівництво Держгеокадастру відсторонили

Вівторок, 10 грудня 2019, 11:20

Керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Перевірку, зокрема, проводитимуть у частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільгосппризначення держвласності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження договорів оренди земельних ділянок за період 2018-2019 років.

У Кабміні просять громадян долучатися до процесу реорганізації Держгеокадастру з метою забезпечення максимальної прозорості і результативності.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

Економічна правда

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Кабмін

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