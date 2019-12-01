Новини вихідних: про зростання пенсій, зміцнення гривні та газові переговори

Про що всі говорили на вихідних?

Про газові переговори. Раунд переговорів з "Газпромом", який прохолодив без посередництва ЄС, був запропонований представниками Єврокомісії для розблокування переговорного процесу.

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 23,97 гривні за долар, що є максимальним показником з початку 2016 року.

Про зростання пенсії. В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.

Про імпорт електроенергії. 1 грудня трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі.

Про транзитний контракт. Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України у складі "пакетного рішення".

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