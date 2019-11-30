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Офіційний курс: гривня рекордно зміцнилася до долара

Субота, 30 листопада 2019, 11:08
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 23,97 гривні за долар, що є максимальним показником з початку 2016 року.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,32 (на 29 листопада – 26,45 гривні).

Нагадуємо:

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,96 – 23,99 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 24,03 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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