Трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі – дорожча, ніж в Україні

1 грудня трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі.

Про це ЕП повідомив один з учасників ринку.

"З 1 ночі імпорт із Білорусі – нуль, трейдери перестали імпортувати, Білорусь зараз дорожче нашого ринку", - заявив співрозмовник.

При цьому, за його словами, досі в невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії з Росії. Зокрема, вночі імпорт становить 16 мВт, вдень 200-300 мВт, при споживанні 16 000-21 000 мВт.

При цьому загальний імпорт е/е в Україну становить 0,1%-1,7% від споживання.



За даними ЕП, у п’ятницю на засіданні комітету з питань енергетики та ЖКГ було схвалено правку до законопроекту 2233, якою пропонується заборонити імпорт електроенергії з Росії по двосторонніх контрактах.

Її розгляд у сесійній залі планується наступного тижня.

На ринку "на добу наперед" на 1 грудня зафіксована рекордно низька ціна на електричну енергію - 860,42 гривень за мегават-годину.

Попередній рекорд був зафіксований 28 листопада - 898,40 гривень за мегават-годину.

Читайте також: "Недоринок електроенергії": як бізнес оцінює головну енергетичну реформу країни



Економічна правда