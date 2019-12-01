Трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі – дорожча, ніж в Україні
1 грудня трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі.
Про це ЕП повідомив один з учасників ринку.
"З 1 ночі імпорт із Білорусі – нуль, трейдери перестали імпортувати, Білорусь зараз дорожче нашого ринку", - заявив співрозмовник.
При цьому, за його словами, досі в невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії з Росії. Зокрема, вночі імпорт становить 16 мВт, вдень 200-300 мВт, при споживанні 16 000-21 000 мВт.
При цьому загальний імпорт е/е в Україну становить 0,1%-1,7% від споживання.
За даними ЕП, у п’ятницю на засіданні комітету з питань енергетики та ЖКГ було схвалено правку до законопроекту 2233, якою пропонується заборонити імпорт електроенергії з Росії по двосторонніх контрактах.
Її розгляд у сесійній залі планується наступного тижня.
На ринку "на добу наперед" на 1 грудня зафіксована рекордно низька ціна на електричну енергію - 860,42 гривень за мегават-годину.
Попередній рекорд був зафіксований 28 листопада - 898,40 гривень за мегават-годину.
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Економічна правда
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