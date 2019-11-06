Курс валют на 6 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,68 - 24,71 гривні;

Євро – 27,36 - 27,39 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,59 – 24,79 гривні. Євро купують по 27,15 гривні, продають по 27,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,67 - 25,0 гривні, євро - 27,34 - 27,43 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 24,71 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Економічна правда