Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,78 - 24,81 гривні;
Євро – 27,63 - 27,66 гривні;
Нагадаємо:
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар.
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
Економічна правда
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