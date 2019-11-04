Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,78 - 24,81 гривні;

Євро – 27,63 - 27,66 гривні;

Нагадаємо:

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар.

1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

Економічна правда