Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,70 - 24,73 гривні;

Євро – 27,39 - 27,42 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 24,80 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Економічна правда