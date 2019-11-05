Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,70 - 24,73 гривні;
Євро – 27,39 - 27,42 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 24,80 гривні за долар.
5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.
Економічна правда
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