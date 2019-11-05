Курс валют на 5 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,69 - 24,72 гривні;
Євро – 27,48 - 27,51 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,60 – 24,85 гривні. Євро купують по 27,31 гривні, продають по 27,72 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,70 - 24,75 гривні, євро - 27,43 - 27,51 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 24,80 гривні за долар.
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.
Економічна правда
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