Курс валют на 5 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,69 - 24,72 гривні;

Євро – 27,48 - 27,51 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,60 – 24,85 гривні. Євро купують по 27,31 гривні, продають по 27,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,70 - 24,75 гривні, євро - 27,43 - 27,51 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 24,80 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Економічна правда