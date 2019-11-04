Курс валют на 4 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,78 - 24,82 гривні;
Євро – 27,64 - 27,68 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,66 – 24,91 гривні. Євро купують по 27,37 гривні, продають по 27,84 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,77 - 24,84 гривні, євро - 27,57 - 27,65 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 4 листопада на рівні 24,73 гривні за долар.
1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
1 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
Економічна правда
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