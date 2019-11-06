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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Середа, 6 листопада 2019, 09:10

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 24,71 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,46 (на 5 листопада – 27,67 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 24,80 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,73 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Економічна правда

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