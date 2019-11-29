Зеленський підписав ще один закон про оператора ГТС

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав зміни до Закону України "Про державні закупівлі" в зв'язку з відділенням діяльності газотранспортної системи.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Зміни передбачають передачу прав і обов'язків за договорами, укладеними Укртрансгазом, до нового оператору ГТС.

14 листопада законопроект №2249 був прийнятий Верховною Радою за основу і в цілому.

Документ спрощує запуск нового оператора газотранспортної системи України . Крім того, ГТС отримує право укладати договори без процедур закупівель з Укртрансгазом.

Як вказується, такий захід буде тимчасовим (протягом півроку), і він є необхідним для безперервного надання послуг з транспортування газу.



Нагадаємо:

31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №2239-1 про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання. Ці зміни потрібні для підписання нової угоди щодо транзиту газу з РФ по європейським правилам.

15 листопада Верховна Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС України від "Нафтогазу".

У Міністерстві енергетики і захисту довкілля очікують на остаточне завершення процедури відокремлення від "Нафтогазу" газотранспортної системи України до 26 грудня 2019 року.

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Економічна правда