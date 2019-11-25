Процес відокремлення ГТС завершиться до 26 грудня — міністр
У Міністерстві енергетики і захисту довкілля очікують на остаточне завершення процедури відокремлення від "Нафтогазу" газотранспортної системи України до 26 грудня 2019 року.
Про це заявив голова міністерства Олексій Оржель під час презентації пріоритетів роботи міністерства на 2019-2020 роки.
"У п'ятницю (22 листопада - ред.) ми отримали попередню сертифікацію оператора ГТС у національного регулятора. Документи вже відправлені до Енергетичного співтовариства ЄС, яке має їх затвердити. До 26 грудня має завершитися процес анбандлінгу", - підкреслив він.
Нагадаємо:
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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Економічна правда
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