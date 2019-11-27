У НБУ розповіли, скільки грошей перекажуть заробітчани у 2019 році

У Національному банку прогнозують, що перерахування трудових мігрантів у 2019 році будуть понад 11 мільярдів доларів.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій в інтерв'ю UATV.

"Ми очікуємо, що перерахування трудових мігрантів в Україну в цьому році будуть понад 11 млрд доларів. Цифри будуть дещо вищі, ніж минулого року, але є чітка тенденція уповільнення темпів трудової міграції. Це пов’язано з тим, що доходи в Україні ростуть досить швидко", - сказав він.

За його словами, номінальне зростання зарплат становить близько 20%.

"За рахунок зміцнення гривні доходи в валютному еквіваленті теж ростуть. Цього року гривня зміцнилася на 12%. Виходить, якщо переводити в іноземну валюту, доходи громадян зросли майже на третину. Це позитивний факт для того, щоб українці залишалися працювати в Україні", - пояснив Чурій.

Нагадаємо:

Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 мільярдів доларів за підсумками 2018 року.

За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів.

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